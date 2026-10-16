Alumnos de FING-UACH participaron en el Concurso Nacional de Drones 2026 en CDMX

La delegación UACH construyó y diseñó su propio dron; además coordinaron el circuito de carga.

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) participaron en el encuentro Circuito Fórmula UAV/RPAV-1, realizado en la Ciudad de México, en el marco de la Semana Mundial del Espacio 2026, donde destacaron como competidores con un dron de fabricación propia, así como responsables de la instalación y coordinación del circuito de carga.

El evento, organizado con la participación del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial (COMEA) y el Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas del país para demostrar sus habilidades en el diseño, construcción y operación de vehículos aéreos no tripulados.

La delegación de la UACH tuvo una intervención en dos vertientes. Por una parte, estudiantes integrantes del capítulo estudiantil AIAA de la Facultad de Ingeniería participaron como concursantes con un dron diseñado y construido por ellos mismos, aplicando conocimientos de ingeniería aeroespacial, manufactura, electrónica y sistemas de control.

Por otra parte, alumnos integrantes del capítulo estudiantil COMEA de la UACH asumieron la responsabilidad de instalar, organizar y coordinar el circuito de carga, una de las cuatro categorías contempladas en la competencia nacional.

Además, los estudiantes de la UACH participaron en la preparación de las estaciones, instalación de obstáculos, acondicionamiento del circuito y coordinación de las actividades necesarias para el desarrollo de la prueba de carga.

Además de fortalecer sus conocimientos técnicos, esta experiencia permitió a los jóvenes universitarios desarrollar habilidades de liderazgo, organización, solución de problemas y trabajo colaborativo, así como establecer vínculos con estudiantes y representantes del sector aeroespacial de otras instituciones.

Las actividades tuvieron como sedes el Centro de Desarrollo Aeroespacial del IPN y los Campos de Béisbol Zacatenco, en la Ciudad de México. La participación de la Facultad de Ingeniería en este encuentro nacional refleja el compromiso de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la formación de profesionistas capaces de desarrollar soluciones tecnológicas y asumir responsabilidades en proyectos de alcance nacional.