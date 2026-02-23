NFL no espera propuesta para prohibir “tush push” este año

El copresidente del comité de competencia de la NFL, Rich McKay, declaró este domingo que no prevé que se intente prohibir el “tush push” este año, un año después de que el debate sobre la jugada de corta distancia sacudiera a la NFL.

“No he visto ninguna propuesta de equipo al respecto”, declaró McKay tras un día de reuniones en el Combinado de Talentos de la NFL. “Así que no lo imagino. Pero nunca se sabe”.

Adam Schefter, de ESPN, informó en septiembre que no había garantías de que se reviviera el debate sobre el “tush push” en 2026, ya que fuentes citaron la virulenta controversia de las discusiones del año pasado y la eventual incapacidad de obtener suficiente apoyo para un cambio.

La jugada ha sido utilizada principalmente por dos equipos: los Philadelphia Eagles y los Buffalo Bills. En general, la NFL vio ligeramente más “tush push” en 2025 (112) que en 2024 (101). Los Eagles (27) y los Bills (17) lideraron la liga por un amplio margen en intentos, pero otros equipos, sobre todo los Pittsburgh Steelers y los Seattle Seahawks, comenzaron a experimentar con el uso de alas cerradas en lugar de mariscales de campo para recibir el centro. La tasa de conversión fue ligeramente menor en 2025, ya que los equipos lograron un primer down en el 76.8% de los intentos, en comparación con el 82% entre 2022 y 2024.

Aunque ha habido algunas preocupaciones subjetivas sobre la seguridad de la jugada, la NFL aún no ha publicado ningún dato sanitario que respalde esas sospechas.