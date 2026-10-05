NFL investiga a oficial que aparentemente insultó a jugador de Cardinals

La NFL ha informado que está revisando el aparente lenguaje soez por parte de un oficial dirigido al ala cerrada de los Arizona Cardinals, Trey McBride, durante el partido del domingo contra los New York Giants.

Las cámaras captaron al juez de línea Jeff Seeman aparentemente insultando a McBride.

El director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, JC Tretter, pidió el domingo a través de X que la liga responsabilice al oficial por sus acciones.

“Este tipo de comportamiento de un oficial hacia un jugador es inaceptable”, escribió Tretter. “A los jugadores se les exige responsabilidad constantemente cuando se invierten los papeles. Esperamos que la NFL aplique el mismo criterio a los oficiales”.

This kind of behavior from an official towards a player is unacceptable. Players are consistently held accountable when the roles are reversed. We expect the NFL to hold officials to the same standard. pic.twitter.com/vawHA8Jrlt — JC Tretter (@JCTretter) October 4, 2026

La Asociación de Árbitros de la NFL no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El incidente ocurrió cuando faltaban poco menos de cinco minutos para el final, después de que los oficiales no señalaran una penalización por interferencia de pase o contacto ilegal contra Dru Phillips, de New York, quien contactó a McBride antes de que llegara el balón lanzado por Jacoby Brissett en una jugada de tercera oportunidad y dos yardas por avanzar.

Arizona despejó el balón y los Giants ganaron 36-24, luego de que Deonte Banks interceptara un pase de Brissett y devolviera el balón hasta la zona de anotación justo cuando expiraba el tiempo.