Marco Bonilla pide hoy licencia al cargo; va por la gubernatura

El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, pedirá este lunes licencia a su cargo, con el objetivo de tomar protesta como aspirante del PAN a la gubernatura.

El viernes pasado, el Cabildo de la capital fue convocado a una sesión extraordinaria, la cual se llevará a cabo a las 11:30 horas de este lunes para votar la licencia de Bonilla Mendoza.

En su lugar asumirá su suplente, René Chavira, quien acompañó en la fórmula a Marco Bonilla en el proceso electoral del 2024, cuando él todavía alcalde fue reelecto para un segundo periodo en el cargo.

Y es que este sábado 10 de octubre, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, así como la dirigente estatal Daniela Álvarez, le tomarán protesta a Marco Bonilla como defensor de la Patria, la Familia y la Libertad, evento que se realizará en Ciudad Juárez y en donde también se contempla la presencia de la gobernadora Maru Campos.