Neymar discute con aficionados tras empate de Santos en la Copa Sudamericana

Neymar y los aficionados del Santos protagonizaron una acalorada discusión al borde del campo este martes, tras un empate 1-1 contra el Deportivo Recoleta en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

🚨 Neymar discutindo com torcedor do Santos na Vila Belmiro após o empate com o Deportivo Recoleta: "Eu sou mimado?" 🎥 @ESPNBrasil | @SportsCenterBR pic.twitter.com/hzCtWonuUP — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 15, 2026

Antes de conceder una entrevista a ESPN, el número 10 fue abucheado por los seguidores y respondió haciendo un gesto de “silencio”. A continuación, intentó explicar por qué el Santos no logró derrotar al conjunto paraguayo.

“Cometimos errores. Todos cometimos errores. Son cosas que pasan. Creo que generamos muchas ocasiones; jugamos bien; ciertamente no jugamos mal. Los aficionados se ponen nerviosos y exigen que juguemos con más intensidad, pero nuestro equipo *está* jugando y creando oportunidades. Entiendo la frustración de la afición, pero tienen que darse cuenta de que el fútbol es así: a veces, simplemente, la pelota no entra”, declaró.

Más tarde, al ser cuestionado sobre cómo podría mejorar el Santos de cara al resto de la temporada, Neymar fue directo en su respuesta: “Entrenando… Eso es lo que tenemos que hacer”.