New York Mets retirará el #15 de Carlos Beltrán en septiembre

Los New York Mets retirarán el número 15 de Carlos Beltrán y el puertorriqueño ingresará al Salón de la Fama del equipo antes de su juego en casa contra los Philadelphia Phillies el 19 de septiembre.

Beltrán se convertirá en el noveno jugador en la historia de la franquicia en tener su número retirado. Anteriormente, Tom Seaver (41), Mike Piazza (31), Jerry Koosman (36), Keith Hernández (17), Willie Mays (24), Dwight Gooden (16), Darryl Strawberry (18) y David Wright (5) tuvieron sus números retirados.

1️⃣5️⃣ On Saturday, September 19, Carlos Beltrán will be inducted to the Mets Hall of Fame and have his number 15 retired. ℹ️👉 https://t.co/tuEfVrDb7w pic.twitter.com/x5zjSxPgPF — New York Mets (@Mets) April 6, 2026

Los Mets también han retirado los números de los exmanagers Gil Hodges (14) y Casey Stengel (37), y todos los equipos de las Grandes Ligas han retirado el número 42 en honor a Jackie Robinson.

El jardinero de los Mets, Tyrone Taylor, quien actualmente usa el número 15, cambiará su número al 28.

Beltrán fue elegido al Salón de la Fama del béisbol a principios de este año. Anunció que llevará una gorra de los Mets en su placa. La ceremonia de exaltación al Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York, será el 26 de julio.