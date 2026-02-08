Netanyahu y Trump abordarán las negociaciones con Irán en una reunión

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, para discutir las negociaciones entre Washington y Teherán, informó el sábado su oficina.

“Se espera que el primer ministro Benjamín Netanyahu se reúna con el presidente estadounidense, Donald Trump, el miércoles en Washington para hablar con él sobre las negociaciones con Irán”, reza una publicación en X. “El primer ministro cree que cualquier negociación debe incluir limitaciones a los misiles balísticos y el cese del apoyo al eje iraní”, se agrega.

El viernes, se realizó en Mascate, Omán, la primera jornada de contactos indirectos entre EE.UU. e Irán sobre la cuestión nuclear. Las consultas se desarrollaron de forma separada, con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, reuniéndose por turnos con el canciller omaní, Badr bin Hamad Al Busaidi, que actuó como mediador.