Necesario fortalecernos como partidos y llegar a una mejor negociación en el 2027: Memo Ramírez

Ante la polémica por las declaraciones del dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, de que si Morena ganara la gubernatura en el 2027, podrían encarcelar a los panistas, el diputado priista y presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, señaló que no vio malas intenciones en los dichos del líder del Revolucionario Institucional y resaltó que lo que debe hacerse es fortalecerse como partidos, tanto el PRI y el PAN, para llegar a una buena negociación respecto a lo electoral.

“Yo soy producto de una candidatura común, en donde tres partidos me dieron la confianza para poder representarlos en una contienda electoral. Hablando de PRD, hablando de PRI, hablando del Partido de Acción Nacional. Yo soy una persona que cree en las alianzas. Creo que es un mecanismo democrático que ha permitido tener contrapesos y que ha permitido que el que gane no gane todo y el que pierda no se quede sin nada. Y en ese sentido, creo que democráticamente se han estado funcionando las alianzas”, argumentó Ramírez Gutiérrez.

Asimismo, el también presidente del Poder Legislativo aseguró que “nosotros vamos a seguir como partido teniendo esta posición de proalianza y en ese sentido esperemos los tiempos, yo creo que son tiempos tempranos”.

“Creo que tenemos que trabajar hacia el interior de los partidos para fortalecernos y para poder llegar a una mejor negociación y una mejor condición para la negociación. El dirigente estatal del PRI tiene todo nuestro respeto y tiene todo nuestro apoyo y en ese sentido, estaremos tratando de trabajar hacia el interior para seguir fortaleciendo y poder llegar mejor a una condición y a una negociación en caso de que se presente otra alianza con el PAN”, enfatizó.