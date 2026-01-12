Nancy “La China” Frías y Manque Granados entregan menaje a familias afectadas por las lluvias pasadas

Como parte de las acciones de atención y acompañamiento a las familias que resultaron afectadas por las lluvias registradas en meses pasados, y con apoyo de la gobernadora Maru Campos Galván, las diputadas Nancy “La China” Frías y Manque Granados, realizaron la entrega de menaje a hogares que sufrieron daños materiales, principalmente la pérdida de artículos básicos indispensables para su vida diaria, como parte del compromiso de las diputadas del PAN y del Gobierno del Estado con las familias chihuahuenses.

Durante el recorrido, la diputada Nancy “La China” Frías destacó que la atención a las familias damnificadas debe ser una prioridad y que el trabajo en territorio permite dar respuestas más humanas y eficaces ante este tipo de emergencias.

“Cuando las lluvias afectan a una familia, no solo se dañan las viviendas, también se pierde tranquilidad y seguridad. Por eso es fundamental estar aquí, escucharlos, acompañarlos y ayudarles a recuperar poco a poco su hogar. Este apoyo es para decirles que no están solos y que vamos a seguir cerca de ustedes”, señaló.

Asimismo, subrayó que continuará impulsando gestiones y acciones desde el ámbito legislativo para fortalecer los mecanismos de atención a emergencias y protección civil, con el objetivo de que las familias cuenten con mayor respaldo ante situaciones imprevistas.

Por su parte, Manque Granados resaltó la importancia de la solidaridad y del trabajo coordinado para atender a quienes atraviesan momentos difíciles, especialmente cuando se trata de la pérdida del patrimonio familiar.

“Hoy más que nunca es necesario sumar voluntades. Estas entregas representan un apoyo real y tangible para las familias que fueron afectadas por las lluvias. Seguiremos trabajando de la mano con la comunidad para que este respaldo llegue a quienes más lo necesitan”, expresó.

Las familias beneficiadas agradecieron el acompañamiento y la entrega de estos apoyos, los cuales representan un paso importante para la recuperación de sus hogares y para retomar sus actividades cotidianas con mayor dignidad.

Con estas acciones, Nancy “La China” Frías y Manque Granados reafirman su compromiso de mantenerse cercanos a la ciudadanía, de responder con sensibilidad y hechos ante las contingencias, y de seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de las familias chihuahuenses.