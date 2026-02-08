Nace la primera cría de elefante asiático en 25 años

Una cría de elefante asiático nació este 2 de febrero en el Zoológico Nacional e Instituto de Biología de Conservación Smithsonian (NZCBI), en Washington D.C., EE.UU. Se trata del primer nacimiento de un ejemplar de esta especie en casi 25 años.

El nacimiento de este ejemplar marca un momento significativo para la institución, ya que es una especie en peligro de extinción. “Tras esperar casi 25 años por una cría de elefante asiático, este nacimiento nos llena de profunda alegría”, declaró Brandie Smith, directora del NZCBI. El centro anunció que estará cerrado temporalmente al público por este evento especial.