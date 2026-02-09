¡MVP! Kenneth Walker es elegido como el más valioso del Super Bowl LX

El corredor de los Seattle Seahawks, Kenneth Walker III fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl LX, que su equipo ganó por 29-13 contra los New England Patriots.

The Super Bowl MVP himself 👏 pic.twitter.com/k9Wl7DkRhY — NFL (@NFL) February 9, 2026

Kenneth Walker III impulsó la ofensiva de Seahawks con 27 acarreos para 135 yadas de las 141 totales por tierra, lo que ayudó a establecer el juego terrestre del equipo para poco a poco minar la defensiva de Patriots y controlar el reloj de juego.

Los 27 acarreos de Walker fue la mayor cantidad en un Super Bowl desde las 29 de Michael Pittman en el SB XXXVII en la temporada 2002. Walker es el primer corredor en ser MVP de un Super Bowl, desde Terrell Davis en el XXXII en la temporada 1998.

Con el MVP en manos de Kenneth Walker, se unió a una selecta lista de ocho running backs que han conquistado este reconocimiento en un Super Bowl. Los anteriores fueron Larry Csonka con Miami, Franco Harris con Pittsburgh, John Riggins con Washington, Marcus Allen con Los Angeles Raiders, Ottis Anderson con New York Giants, Emmitt Smith con Dallas y, finalmente, Terrell Davis con Denver.

Kenneth Walker se convirtió en el primer jugador de la franquicia en lograr 100 o más yardas desde la línea de golpeo en tres partidos de postemporada consecutivos.

Kenneth Walker III (+850) tuvo la línea más alta para el premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl desde el Super Bowl LIII, cuando Julian Edelman (25-1) se llevó el galardón.

Además de su aporte terrestre, Kenneth Walker III sumó 26 yardas por aire. Sus 161 yardas totales son la tercera mejor marca de su carrera en un solo partido, a solo 6 yardas de su récord personal de 167.