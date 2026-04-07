Murió a los 80 años Mircea Lucescu, leyenda del futbol rumano

Bucarest. Mircea Lucescu, leyenda del futbol rumano que cosechó numerosos títulos como jugador y entrenador, falleció este martes a los 80 años.

El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest confirmó la noticia. Lucescu había sido hospitalizado tras sufrir un infarto el viernes por la mañana, según los informes.

“El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de futbol rumanos más exitosos, el primero en clasificar a la selección rumana para un Campeonato Europeo, en 1984”, declaró el hospital en un comunicado.

“Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en el corazón, como un símbolo nacional”.

Lucescu contaba con una dilatada trayectoria como entrenador y se encontraba en su segunda etapa al frente de la selección rumana hasta que dimitió el jueves pasado tras enfermar durante un entrenamiento.

Tres días antes Rumania había quedado eliminada de la clasificación para el Mundial tras perder contra Turquía en la repesca.