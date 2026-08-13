Lluvias torrenciales dejan varados a 7 mil pasajeros en aeropuerto de Narita, Japón

Tokio. Alrededor de 7 mil pasajeros se encuentran varados en el aeropuerto internacional de Narita, ubicado a unos 50 kilómetros al este de la capital japonesa, debido a la suspensión del servicio de trenes y autobuses por las lluvias torrenciales que azotan a la prefectura de Chiba, informó el canal televisivo NHK.

Según el medio, los responsables del aeropuerto entregaron a las personas atrapadas botellas de agua, comida y sacos de dormir.

Las fuertes lluvias e inundaciones se registran desde el jueves por la tarde en la prefectura de Chiba, localizada al este de Tokio.

En algunas zonas las precipitaciones alcanzaron los 100 milímetros por hora. En particular, en la ciudad de Chiba en 12 horas cayeron 348 milímetros de lluvias, el triple de lo habitual para todo el mes de agosto.

Según datos actualizados, el número de víctimas de las lluvias torrenciales asciende a cuatro, una persona sufrió un paro cardíaco y otra está desaparecida.

El temporal causó en la prefectura un apagón que afectó a más de 25 mil viviendas.

El servicio meteorológico japonés rebajó la alerta para este viernes, pero llamó a tener precaución ante posibles aludes, desbordamiento de ríos e inundaciones.