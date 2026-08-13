“Arrogante proceder”: Andy López Beltrán revela que EU le retiró su visa

Andy López Beltrán anunció que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa y protestó, en una carta dirigida al presidente Donald Trump, al calificar la medida como un acto “político, politiquero y propagandístico”, al estilo “hitleriano”, sin fundamentos ni pruebas de mala conducta.

🚨#ÚLTIMAHORA Andrés Manuel López Beltrán acusa a EU de retirarle la visa y cuestiona a Trump Andrés Manuel López Beltrán aseguró que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau ordenaron retirarle su visa para ingresar a ese… pic.twitter.com/aYJlz2wE69 — Azucena Uresti (@azucenau) August 14, 2026

En una publicación en redes sociales, el morenista dio a conocer la información y dijo que, tras la cancelación, decidió enviarle la carta al presidente estadounidense, en la que asegura que no hay “ninguna razón que justifique el hecho”, ya que no existe ninguna prueba en su contra por algún acto delictivo.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justique tan arrogante proceder”, dice parte de la carta enviada al presidente estadounidense.

“¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo? Y si lo estaba ¿no le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre, de que usted es un gobernante en la actualidad, apático y distinto al que él conoció y trató?”, cuestionó.

En la misiva, el hijo del expresidente López Obrador llamó “el quita visas” a Christopher Landau y acusó a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, de la acción.

“En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos, pues ellos y quienes los rodean actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países”, expuso.

Luego en el documento Andy, dice que no le “causa problemas personales” el no tener ese documento para ingresar a la Unión Americana porque es “decadente”.

“Claro está, señor presidente, que no me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza, y puedo esperar a que las cosas cambien y existan circunstancias favorables como cuando gobernaron Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt, esos gigantes de la libertad que trataron a México y a su pueblo con auténtica amistad y respeto a su soberanía”.

Al final, el tabasqueño remató su carta confiando en que el presidente Trump le responderá para saber a que “atenerse”.

“Espero su respuesta para también saber a qué atenernos, lo cual siempre se agradece, porque la hipocresía no puede ser la doctrina que guíe el noble oficio de la política y menos cuando se trata de la relación entre pueblos amigos y naciones con decoro”, concluyó.

Andy López se suma a la lista de militantes y funcionarios a los que se les ha revocado la visa, entre los que se incluyen a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y más servidores públicos de Sinaloa acusados de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.