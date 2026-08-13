Organismo encargado de cárceles niega trato indigno a Ernesto Ruffo en penal del Altiplano

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) rechazó que el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tenga trato indigno en sus condiciones de internamiento en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano.



El organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó (luego de que los familiares de Ruffo Appel señalaran violaciones a la dignidad del empresario e incluso presentaran una queja ante la Comisión nacional de Derechos Humanos en julio pasado), que “desde su ingreso al Centro Federal, ha recibido la atención correspondiente conforme a la normatividad y a los lineamientos aplicables a las personas privadas de la libertad, con pleno respeto a sus derechos”.



Según el OADPRS, al momento de su ingreso, Ruffo Appel fue canalizado al área de Observación y Clasificación, donde recibió atención en materia de psicología, medicina, así como de las áreas jurídica, criminología y trabajo social para la integración de su expediente.



Asimismo, las autoridades señalaron que se “le proporcionaron insumos básicos de primera necesidad, entre ellos prendas de vestir, calzado y artículos de higiene personal.



“En materia de salud, ha recibido atención médica general y especializada en medicina interna, geriatría, neumología, urología y oftalmología2, y se le han suministrado “los medicamentos requeridos de acuerdo con sus padecimientos y conforme a los protocolos establecidos”.



Respecto al derecho de visita, mencionó el organismo encargado de las prisiones federales, “aunque inicialmente no registró personas en su propuesta de visitantes, por razones humanitarias se autorizó la visita de un familiar, misma que ya se ha llevado a cabo, y ha tenido acceso al servicio de llamadas telefónicas conforme a las disposiciones del Centro.