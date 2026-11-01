Cerró octubre con 93 homicidios dolosos en la entidad

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer que el mes de octubre cerró con 93 homicidios dolosos a nivel estatal.

Lo anterior representa un incremento del 8.93 por ciento en relación con septiembre, que cerró con 86 casos (30 en Chihuahua y 29 en Juárez).

Del total de casos, 28 se registraron en Chihuahua, 25 en Ciudad Juárez, 08 en Cuauhtémoc, 2 en Hidalgo del Parral y 30 en el resto del Estado.

El acumulado en lo que va del 2026 es de mil 118 homicidios dolosos: 128 en enero, 105 en febrero, 135 en marzo, 134 en abril, 102 en mayo, 114 en junio, 131 en julio, 90 en agosto, 86 en septiembre y 93 en octubre.