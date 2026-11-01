Detiene SSPE a hombre con más de 280 gramos de presuntas drogas en carretera Camargo-Saucillo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron a un hombre de 48 años por su probable participación en delitos contra la salud, durante un operativo realizado sobre la carretera Santa Rosalía de Camargo-Saucillo.

La intervención se llevó a cabo el 1 de noviembre, con la participación de agentes del Destacamento Ojinaga y un piloto de aeronave no tripulada, quienes localizaron al hombre en posesión de diversas sustancias con características similares a drogas.

Durante la revisión, los elementos aseguraron 122 envoltorios con una sustancia cristalina y granulosa, con un peso aproximado de 53 gramos, presuntamente cristal; 38 bolsas con polvo blanco, con un peso aproximado de 23 gramos, al parecer cocaína, y 25 envoltorios con hierba verde y olorosa, con un peso aproximado de 206 gramos, presuntamente marihuana.

También fue asegurada una camioneta Hummer H3, modelo 2008, de color rojo, en la que se trasladaba el detenido.

El hombre, identificado como Germán Humberto G.O, y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.