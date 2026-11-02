Municipio confirma cinco lesionados tras caída de estructura en el Centro de Chihuahua

El Gobierno Municipal confirmó que cinco personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron lesionadas luego de que una estructura colocada como parte de la exposición del Día de Muertos cayera a consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, en el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente ocurrió este lunes alrededor del mediodía. Entre los afectados se encuentran dos menores de nueve años y tres mujeres de aproximadamente 50, 63 y 65 años de edad.

El Municipio informó que, por instrucciones del alcalde René Chavira, las cinco personas fueron trasladadas conscientes al Hospital Christus Muguerza, donde reciben atención médica y son valoradas para determinar el alcance de sus lesiones.

Asimismo, aseguró que el evento cuenta con todos los permisos y pólizas necesarias para hacer frente a la situación, mientras que la administración municipal permanece pendiente del estado de salud de las personas afectadas y dará a conocer más información conforme se confirme.