Localizan sin vida a hombre de 70 años al interior de su vivienda en Paseos Vallarta

Un hombre de aproximadamente 70 años de edad fue localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Paseos Vallarta, luego de que vecinos alertaran a las autoridades al no tener noticias ni comunicación con él.

El reporte de emergencia movilizó a elementos de la Policía Municipal hasta el cruce de la privada Paseos Vallarta y Río Verde, donde solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos para realizar una entrada forzada al inmueble.

Una vez en el interior, los elementos localizaron al adulto mayor sin signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el perímetro y dar aviso a las autoridades investigadoras.

Posteriormente, agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y recabaron evidencia en la escena. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.