Municipales detienen a mujer en posesión de aparente droga en Los Viñedos

Una mujer fue detenida al sur de la ciudad por policías municipales como probable responsable de la posesión de aparente droga, luego de ser ubicada a bordo de un auto durante la madrugada en compañía de otra persona.

La detención de Julia Damaris S. M., ocurrió en la calle Sausalito y De la Labor en el fraccionamiento Viñedos de California, donde los policías asignados a los patrullajes preventivos en la zona sur observaron el auto y luego de dialogar con los ocupantes encontraron que la mujer tenía consigo una bolsa con el equivalente a 6 porciones de aparente cristal que le fueron aseguradas.

En ese sentido, los agentes encargados de la detención de la mujer y el aseguramiento de la supuesta droga, se dirigieron a la comandancia Sur para hacer el registro oficial de la persona y la sustancia para luego ponerlas a disposición de la Fiscalía General del Estado por el probable delito de narcomenudeo.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.

