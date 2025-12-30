Municipales detienen a dos jóvenes acusados de ingresar a vivienda y dañarla

Dos jóvenes fueron detenidos el lunes por la noche al interior de una vivienda del fraccionamiento Lomas Universidad, como probables responsables de ocasionar daños en puertas y parte del mobiliario, además de amenazar al propietario del inmueble.

La víctima logró salir de la vivienda ubicada sobre la calle Universidad de Nápoles y hacer el reporte a la línea 9-1-1, de tal manera que los agentes pudieron llegar oportunamente y al permitirles el ingreso pudieron hacer la detención de quienes dijeron llamarse Fernando O. F. y Eduardo G. N., de 27 y 19 años respectivamente.

Según lo asentado en el reporte policial, los jóvenes habrían ingresado por la fuerza al domicilio y al momento del arresto se encontraban en una de las recámaras de la casa, en la cual se observaron afectaciones calculadas por el dueño en más de 100 mil pesos, ante lo cual fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del estado para dar seguimiento a la demanda en su contra.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.