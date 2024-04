Preparan demanda contra Live Nation, propietaria de Ticketmaster

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está tomando medidas contra Live Nation, propietaria de Ticketmaster, según informó el Wall Street Journal este martes. Se alega que la empresa “ha aprovechado su dominio socavando a la competencia por la venta de entradas para eventos en vivo”, aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre el caso.

La fusión entre Ticketmaster y Live Nation en 2010 ha generado numerosas controversias, ya que ambas empresas controlan varios aspectos del negocio de entretenimiento en vivo, incluyendo la venta de entradas, la promoción de conciertos y la gestión de artistas, además de poseer espacios y sus concesiones.

Incumplimiento de acuerdos previos

El Departamento de Justicia había exigido a ambas empresas no vincular servicios y no tomar represalias contra promotores o servicios de venta de entradas en caso de cambios, términos a los que se comprometieron seguir. Sin embargo, se alega que estas condiciones no se han cumplido, lo que ha llevado a la exigencia de un nuevo acuerdo para garantizar su aplicación.

Una de las principales quejas en torno a Ticketmaster y Live Nation son los precios inflados de los eventos en vivo, como se evidenció en casos como los conciertos de Bruce Springsteen y Taylor Swift. Incluso durante la venta de boletos para ‘The Eras Tour’, se mencionó la posibilidad de una demanda por parte del New York Times, sumado a problemas recurrentes con el servicio al cliente.

Información tomada de El Imparcial