Multan al Real Madrid por saludo nazi de un aficionado

El Real Madrid fue multado con 15 mil euros por la UEFA, además de un partido de clausura de un sector del Estadio Santiago Bernabéu, después de que se viera a un aficionado haciendo un aparente saludo nazi momentos antes del saque inicial en los repechajes de la Liga de Campeones contra Benfica.

Tras el partido en casa del 25 de febrero, el Madrid informó que expulsó de inmediato al seguidor del estadio.

La UEFA informó el viernes que su Comité de Control, Ética y Disciplina había decidido sancionar al club español por el “comportamiento racista y/o discriminatorio” de los aficionados durante la victoria 2-1 sobre Benfica.El cierre de 500 asientos durante un partido de una competición de clubes de la UEFA quedó suspendido por un periodo de prueba de un año, durante el cual otro incidente similar activaría el cierre.

El Madrid ganó la eliminatoria a dos partidos contra Benfica para avanzar a los Octavos de Final.

