Mujeres sufren asalto en pleno picnic en Puebla; todo quedó en video

En redes sociales circula un video de dos mujeres siendo asaltadas en pleno picnic en Puebla.

El video de 12 segundos, compartido por la cuenta de X “México Ahora”, muestra a dos mujeres y un menor de edad a punto de disfrutar un picnic en Los fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla.

El momento y la tarde se arruinan cuando dos hombres se acercan sorpresivamente a ellas para despojarlas de sus pertenencias.

La cámara del celular que grababa lo que sería una convivencia familiar registró el rostro de los amantes de lo ajeno.

Uno de ellos lucía pantalón negro y playera del mismo color a jugo con unos tenis blancos, mientras que el otro llevaba jeans azules y sudadera del mismo color.

Para su mala suerte, la cámara captó parte de su rostro por lo que la policía ya inició una investigación para dar con su paradero.

Policía de Puebla abre investigación tras asalto a dos mujeres

Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública de Puebla, confirmó el asalto a dos mujeres.

De acuerdo con el funcionario, de edad desconocida, el robo ocurrió el 12 de enero alrededor de las 17 horas.

Las víctimas hicieron un reporte el cual fue atendido por la Policía Turística y la Policía Municipal, quienes abrieron una carpeta de investigación a fin de esclarecer los hechos.

Asimismo se reforzó la vigilancia en las antiguas edificaciones militares.

Por su parte, cibernautas se dan a la tarea de identificar a los dos hombres, de menos de 40 años de edad, que le robaron el celular a una de sus víctimas.

Por su forma de operar, se cree que no es la primera vez que cometen este delito.