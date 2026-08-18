Mujer resulta lesionada tras ser empujada por pickup en Vialidad Los Nogales

Una mujer de aproximadamente 60 años de edad resultó lesionada luego de ser empujada por el conductor de una pickup Ford F-150 de color negro, cuando intentaba cruzar por un paso peatonal ubicado en la lateral de la vialidad Los Nogales, a la altura de la avenida De las Industrias.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer cruzaba la vialidad en sentido de sur a norte cuando el conductor de la pickup circulaba por la lateral de Los Nogales y se disponía a realizar una vuelta hacia la avenida De las Industrias.

En ese momento, el vehículo alcanzó a empujar a la peatona, quien cayó al suelo y sufrió una lesión sangrante en la cabeza.

Personas que se encontraban en el lugar acudieron en su auxilio mientras se solicitaba la presencia de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Vial, quienes se hicieron cargo del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance.

Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria a la mujer, quien posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades viales quedaron a cargo de la investigación para establecer las responsabilidades correspondientes.