Mujer resulta lesionada tras choque en la colonia Granjas

Una mujer resultó lesionada luego de un accidente vial registrado en el cruce de la avenida José María Iglesias y calle Nogal, en la colonia Granjas. El percance ocurrió cuando un vehículo Suzuki Ignis circulaba de norte a sur sobre José María Iglesias.

De acuerdo con el reporte preliminar, un automóvil Kia de color blanco que transitaba por la calle Nogal presuntamente omitió el señalamiento de alto e ingresó al cruce, impactando al Suzuki. Tras la colisión, la acompañante del Ignis sufrió diversas lesiones.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindarle atención médica, mientras que agentes de la Policía Vial se encargaron de elaborar el reporte correspondiente y realizar el peritaje para determinar las responsabilidades del accidente.