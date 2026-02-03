Mujer pierde la vida por suicidio en la colonia Malvinas

Chihuahua.– La noche de este martes se registró un hecho lamentable en el cruce de las calles Mariano Guillén y 98 y media, en la colonia Malvinas, donde fue localizada sin vida una mujer de entre 45 y 50 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presuntamente se habría quitado la vida al provocarse un disparo, por lo que vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona para preservar la escena, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM), se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima.