Mujer omite luz roja y provoca choque en la Flores Magón, dos adultos mayores atrapados en vehículo

Un aparatoso choque en la avenida Flores Magón y calle 60 dejó como resultado dos adultos mayores y una mujer lesionados.

Los hechos ocurrieron cuando una mujer a bordo de un BMW omite el semáforo en rojo en la calle 60 e impacta contra un Dodge Stratus en el que circulaban los dos adultos mayores.

A su vez, el vehículo Dodge se proyectó contra un camión Nissan que esperaba la luz verde, quedando atrapados en el auto y con diversas lesiones.

Personal del Cuerpo de Bomberos ayudaron a liberar a ambos adultos mientras que paramédicos de URGE los trasladaron al hospital junto con la conductora que omitió el alto.