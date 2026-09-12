Mujer estadunidense fue detenida en Sonora; es una presunta traficante de armas del cártel de Sinaloa

11 de septiembre de 2026 12:01

Ciudad de México. Autoridades federales detuvieron en el estado de Sonora a una mujer de nacionalidad estadunidense que fue identificada como traficante de armamento para el Cártel de Sinaloa.

A través de X el Gabinete de Seguridad dio a conocer que “resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron a Yanet N, de nacionalidad estadounidense, identificada como operadora logística para el trasiego de armamento de una facción del Cártel de Sinaloa”.

Se informó que durante esta operación se aseguraron más de 5 mil 400 cartuchos y un vehículo.

En Sonora operan las facciones de Los Chapitos, que dirige Iván Guzmán Salazar, El Chapito; y La Mayiza, que encabeza Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco.

Hasta el momento el Gabinete de Seguridad no identificó para cual facción del Cártel de Sinaloa Yanet N introducía armas y cartuchos a territorio nacional.

tomada de la cuenta de X @GabSeguridadMX

Los agentes federales llevaban a cabo recorridos disuasivos de vigilancia y prevención del delito en inmediaciones del Puente Fronterizo de México con Estados Unidos, en el municipio de San Luis Río Colorado, cuando se realizó la aprehensión.



Estimaciones gubernamentales señalan que la afectación financiera a los grupos delictivos, asciende aproximadamente un millón 655 mil 19 pesos.



Yanet “N” y el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público. agregado