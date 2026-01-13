Mujer confunde una estatua de Shrek con una de Buda… a la que veneró durante años

Una mujer filipina se ha hecho viral en los últimos días después de contar que durante cuatro años había venerado en su casa una pequeña estatua verde que creía que representaba a Buda, hasta que descubrió que en realidad se trataba de una figura del personaje de dibujos animados Shrek, informa South China Morning Post. El caso generó sorpresa y comentarios humorísticos en las redes sociales.

La devota explicó que había comprado la figura en un mercadillo sin reconocer al famoso ogro de las películas. La colocó en un altar doméstico junto a imágenes religiosas y comenzó a rezarle, convencida de que se trataba de algún tipo de versión de Buda de expresión benevolente, hasta que un amigo le reveló la verdadera procedencia del muñeco.

Según relató la mujer, el descubrimiento ocurrió cuando recibió la visita de un amigo en su casa, quien reconoció de inmediato al personaje de la saga de animación producida por DreamWorks. La anécdota se compartió posteriormente en redes sociales y fue retomada por medios asiáticos, que situaron el episodio en Manila, la capital de Filipinas.

La confundida creyente aseguró que, al principio, no entendía quién era Shrek ni por qué su historia causaba tanta gracia. Más tarde, al ver imágenes del personaje en Internet, confirmó el parecido con la estatua. Pese al malentendido, declaró que no se siente avergonzada y que, según dijo, sus oraciones “igual fueron escuchadas” porque las dirigía “con fe”.