Mujer atenta contra su vida en Parral

Una mujer fue auxiliada por cuerpos de emergencia luego de que se reportara un incidente de autolesión al interior de un domicilio ubicado en la colonia Héroes de la Revolución, en la ciudad de Parral.

El aviso se recibió durante la mañana de este miércoles a través del sistema 911, donde se alertó sobre una persona con lesiones dentro de una vivienda, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

Al arribar al lugar, los agentes solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a una mujer de 39 años de edad que presentaba una lesión superficial en una de sus muñecas.

Tras la revisión médica, se determinó que la afectada no requería ser trasladada a un hospital. De acuerdo con su testimonio, previo al incidente habría experimentado un cuadro de ansiedad.

Las autoridades tomaron nota de lo ocurrido y brindaron la atención correspondiente en el sitio.