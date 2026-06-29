Muertes ya superan las mil 700 mientras Caracas despierta aterrada con nueva réplica

Caracas. A las siete de la mañana de este lunes, las poblaciones de Caracas y La Guaira, golpeadas por los dos terremotos de hace menos de una semana, sintieron un nuevo sacudón que revivió el terror de las peores horas. Un nuevo sismo de magnitud 4.6 se registró en la región capital de Venezuela y, según el órgano sismológico oficial, tuvo como epicentro precisamente la ciudad de La Guaira, la más devastada por la tragedia.

La calle en Caracas se activó “a media máquina”, como es el decir local. Los comercios abren sus puertas discreta y progresivamente, sobre todo los expendios de alimentos y enseres básicos, mientras la mayoría de los centros laborales acatan el decreto gubernamental que suspende toda actividad que no sea considerada como esencial.

A la una de la tarde, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y quien ha fungido como vocero gubernamental para los partes oficiales diarios en la actual contingencia, comunicó que la cifra de fallecidos aumentó a mil 719 y se cuentan para el momento 5 mil 13 lesionados. Otras 15 mil 866 personas quedaron sin vivienda.

Rodríguez informó que 855 edificios presentan daños, de los cuales 189 sufrieron un colapso total y 666 registran colapso parcial o afectaciones estructurales graves. El gobierno dispuso dos grandes refugios temporales en La Guaira y habilitó otras 13 infraestructuras, la mayoría escuelas, para albergar a los damnificados. En Caracas también han sido habilitados otra docena de albergues temporales. Asimismo, decenas de familias han sido trasladadas a otros estados en coordinación con las gobernaciones. Se pudo confirmar que la gobernación de Sucre (oriente) recibió a 96 personas y al estado Apure (llanos occidentales) llegaron otras 70 provenientes de La Guaira.

El mundo se volcó a ayudar

Las labores de rescate en las zonas de desastre se mantienen a cinco días del evento. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que 30 países participan en las operaciones de salvamento. Se cuentan hasta el momento 3 mil 681 rescatistas internacionales que se unen a 30 mil funcionarios venezolanos entre militares, bomberos, policías, rescatistas de Protección Civil y profesionales de la salud. También se han registrado para colaborar más de 10 mil voluntarios.

El canciller, Yván Gil, agradeció a Cuba el envío de una brigada de rescatistas que se unieron a la Misión Médica Cubana para ayudar a salvar vidas. Dijo que es una muestra de “los profundos lazos de solidaridad que siempre han caracterizado a nuestras naciones”. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló más temprano en sus redes sociales que los brigadistas ya estaban operando en la zona de desastre y aseguró que su gobierno seguirá “acompañando a todos los cubanos allí, a sus familiares y a la querida Venezuela”.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez resaltó que esta movilización “constituye una nueva muestra de la invariable solidaridad de Cuba con el hermano pueblo venezolano”.

Gratitud con México

Venezuela reiteró también su agradecimiento a México durante una conversación telefónica entre los cancilleres Yván Gil y Roberto Velasco Álvarez. Gil agradeció especialmente con un mensaje en redes sociales por “el envío de nuevos apoyos que llegarán por vía aérea y marítima en los próximos días para fortalecer nuestra labor humanitaria y los esfuerzos de reconstrucción que tenemos por delante”.

Se buscan soluciones

Delcy Rodríguez dijo que un grupo de ingenieros y arquitectos expertos en estructuras se han desplegado en Caracas, La Guaira y Miranda para verificar la habitabilidad de las viviendas que fueron impactadas por los sismos. Clasificarán los inmuebles mediante un sistema de “semáforo técnico”, donde verde significa habitable, amarillo quiere decir reparable y el color rojo señalará la pérdida total.

En este sentido, anunció también que el Ministerio de Vivienda activará la construcción rápida de nuevos proyectos habitacionales y que “habrá miles de soluciones antes de que finalice el año”.

En Caracas el gobierno estableció una alianza con el Colegio de Ingenieros de Venezuela para coordinar las inspecciones mediante la aplicación de instrumentos unificados de medición técnica preliminar, lo que permitirá generar un balance de daños preciso y emitir las recomendaciones necesarias. Empresas privadas de construcción e ingeniería se han sumado a la tarea de inspeccionar inmuebles disponiendo ingenieros voluntarios en toda la capital. El jefe del Gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, dio que se han inspeccionado más de 300 edificios residenciales.

Historias perdurables

La contingencia ha producido miles de testimonios conmovedores donde cada vida es celebrada con esperanza y ánimos para seguir buscando señales entre el caos. Belkis Barreto, de 60 años, tras permanecer 86 horas de angustiosa espera bajo los restos del edificio Breogan en Caraballeda, La Guaira, emergió del abismo gracias a 11 horas de labor de una brigada de rescatistas salvadoreños. “El Salvador es mi patria ahora también”, afirmó emocionada ya desde una clínica privada en la capital.

Asimismo, las historias de los rescatistas resaltan por la humanidad reflejada en sus protagonistas y lo desgarrador de las circunstancias. Miguel García, Topo de Tlatelolco, relató cómo en tres horas lograron la recuperación de tres mascotas en el edificio Petunia de Los Palos Grandes, en Caracas: “Entramos en este edificio y pudimos hacer un túnel entre los niveles uno y dos, entramos con el perro que tenemos entrenado para estas situaciones y a los diez minutos ya nos dio la primer señal de vida, que fue un perrito que se entregó ya a los familiares… a los 20 minutos lamentablemente encontramos el primer cuerpo, que era la propietaria del perro”.

En redes circula con fuerza la historia de Aaron Levi Cantillo, de 21 años, quien fue rescatado con vida en La Guaira luego de permanecer 106 horas bajo escombros. Fue posible gracias a un intenso esfuerzo de 43 horas de trabajo conjunto entre los funcionarios de Protección Civil Venezuela y las delegaciones de México, Chile y Argentina. En el video viral, se puede ver cómo, al igual que en todos los casos, al llegar a superficie es recibido con aplausos y gritos de alegría por la multitud de voluntarios y rescatistas presentes.

Tragedias impactantes

En las últimas horas se conoció la noticia de que los tripulantes del vuelo 164 de la Misión Vuelta a la Patria, venezolanos deportados de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump, murieron al desplomarse el hotel donde se alojaban temporalmente a solo horas de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El vuelo llegó el miércoles 24 de junio y los 147 tripulantes pasaban por el proceso regular de registro mientras esperaban en el alojamiento dispuesto por el gobierno. Luego del derrumbe a causa de los terremotos, familiares desataron una intensa campaña en redes sociales para pedir información sobre el caso. El gobierno hasta el cierre de esta edición no se ha pronunciado, pero testimonios de familiares hablan de que 12 personas han sido rescatadas con vida.

Una tragedia similar ocurrió con el equipo de beisbol infantil Criollitos de La Guaira. El presidente de la organización, Jhorny Sojo, informó desde un refugio en el que permanece él mismo como damnificado, al menos 100 niños pertenecientes a este equipo perdieron la vida en el sector Playa Grande. “Es una tragedia y un dolor tan descomunal que no va a tener remedio alguno”. Señaló que las cifras exactas aún no se manejan, debido a que existen niños desaparecidos, mientras otros se encuentran recluidos en hospitales. Explicó que esta escuela de entrenamiento tiene distintas categorías por edad y que la mayoría de los fallecidos pertenecen a la de “semilleros, de cuatro y cinco años; ha sido algo terrible”.