Muere un hombre al ser arrollado por una camioneta sobre la carretera Chihuahua-Juárez

Un hombre murió al ser arrollado por una camioneta sobre la carretera que conduce de Chihuahua a Ciudad Juárez, luego de salir de manera intempestiva de los matorrales.
El hecho ocurrió en el sentido de norte a sur, en donde un hombre salió corriendo y se incorporó de repente a la carretera, en donde fue embestido por el conductor de una camioneta.
Se trata de una camioneta propiedad de la empresa ATD, cuyo chofer no pudo hacer nada para frenar debido a cómo sucedieron los hechos.
El cuerpo del hombre atropellado quedó completamente destrozado e irreconocible sobre la cinta asfáltica.