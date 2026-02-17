Muere un hombre al ser arrollado por una camioneta sobre la carretera Chihuahua-Juárez

Un hombre murió al ser arrollado por una camioneta sobre la carretera que conduce de Chihuahua a Ciudad Juárez, luego de salir de manera intempestiva de los matorrales.

El hecho ocurrió en el sentido de norte a sur, en donde un hombre salió corriendo y se incorporó de repente a la carretera, en donde fue embestido por el conductor de una camioneta.

Se trata de una camioneta propiedad de la empresa ATD, cuyo chofer no pudo hacer nada para frenar debido a cómo sucedieron los hechos.

El cuerpo del hombre atropellado quedó completamente destrozado e irreconocible sobre la cinta asfáltica.

