Muere sujeto tras descarga eléctrica en colonia Independencia

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica en cuando intentaba conectar las cuchillas de un transformador desde la azotea de una casa.

Los hechos ocurrieron sobre las calles Granadas y Membrillos de la colonia Independencia, al norte de la ciudad.

Paramédicos de la Unidad de Rescates del Gobierno del Estado (URGE) quienes le realizaron varios ciclos de RCP, sin embargo, no lograron reanimarlo.

Agentes de la Policía Municipal acordonaron el lugar en espera de agentes ministeriales mientras que el Cuerpo de Bomberos ayudar con el descenso del cuerpo.