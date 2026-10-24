Vinculan a proceso a dos personas por delitos contra la salud en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez

Fueron detenidos en flagrancia en posesión de metanfetamina.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, obtuvo la vinculación a proceso de Jovan Gerardo F. M. y Alejandra G. F., por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 20 de octubre de 2026, agentes policiales observaron cuando el imputado entregaba una bolsa con metanfetamina a la femenina, en el cruce de las calles Escudero y Gorriones, de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

El masculino intentó huir, pero fue detenido calles más adelante, mientras que la femenina fue detenida en el lugar de los hechos.

El Ministerio Público presentó los datos de prueba ante el Juez de Control, quien el 22 de octubre de 2026 resolvió vincularlos a proceso, dentro de la causa penal 3142/2026.

El órgano jurisdiccional impuso a Alejandra G. F. las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de salir del país, mientras que Jovan Gerardo F. M. permanecerá bajo prisión preventiva. Asimismo, fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos contra la salud, para contribuir a la seguridad de la ciudadanía.

**De acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.