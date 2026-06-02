Muere motociclista al caer a un barranco en las Curvas del Perico

Un joven que circulaba a bordo de una motocicleta sobre la carretera libre que conduce de Chihuahua a Juárez, perdió la vida al caer a un barranco.

El accidente sucedió a la altura del kilómetro 6, en el tramo conocido como las Curvas del Perico.

El joven, de quien se dice tenía 21 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha, en la cual cayó hasta el fondo de un barranco y perdió la vida.

Al lugar arribaron policías municipales y estatales, elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Zona Centro, así como bomberos que auxiliaron a rescatar el cuerpo.