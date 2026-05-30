Muere joven tras ser agredido con un casco en Punta Oriente

El hombre fue identificado como Jesús Antonio V., de 26 años de edad, quien perdió la vida luego de ser golpeado en repetidas ocasiones con un casco durante una riña registrada en la calle Punta Arisiachi, en la colonia Punta Oriente, frente a un parque.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sostuvo un altercado con otra persona que viajaba a bordo de una motocicleta tipo enduro. Durante la pelea, el agresor presuntamente utilizó un casco para atacarlo, causándole lesiones mortales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área con apoyo del Ejército Mexicano, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigación recabaron evidencias e iniciaron las indagatorias para esclarecer el homicidio.