Muere hombre atropellado y arrastrado por auto en Acapulco, Guerrero

Se dio a conocer que un hombre murió atropellado y arrastrado por un auto enAcapulco, Guerrero.

Los hechos ocurrieron la madrugada el pasado 1 de marzo, por la avenida Costera Miguel Alemán donde fue captado el trágico incidente.

Hombre muere atropellado y arrastrado por auto en Acapulco, Guerrero

En redes sociales, se difundió un video con el momento donde un conductor abordo de un auto Tsuru blanco atropelló y arrastró por los menos 6 kilómetros el cuerpo de un hombre en Acapulco.

En las imágenes se observa al sujeto debajo del chasis del auto que avanza por la avenida Costera Miguel Alemán.

De acuerdo con los reportes, la víctima fue embestida cerca del Hotel Las Hamacas, aunque otras versiones apuntan a que todo ocurrió en glorieta de la Vía Rápida.

El caso del hombre atropellado en Acapulco se suma al que ocurrió a principios de enero 2026 en CDMX cuando Gaby Gómez, una enfermera del Hospital Juárez atropelló y arrastró a un motociclista identificado con el nombre de Roberto Hernández, en la alcaldía Iztapalapa.

Detienen a conductor que atropelló y arrastró a hombre en Acapulco, Guerrero

Luego de que un hombre muriera atropellado y arrastrado en Acapulco, autoridades lograron detener al conductor responsable; se le acusa de homicidio con motivo de tránsito vehicular y lo que resulte.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero llevó a cabo un operativo tras recibir un alerta.

Mediante el sistema de videovigilancia del C5 y elementos de campo, se interceptó al presunto responsable.

El cuerpo de la víctima se encontró en una zona cercana donde fue detenido el conductor. Autoridades acordonaron el área y comenzaron la investigación del caos.

Tanto el vehículo como el conductor fueron asegurados por las autoridades.