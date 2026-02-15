Muere hombre al ser apuñalado en la colonia Zootecnia

La madrugada de este domingo un hombre de 25 años un hombre perdió la vida al ser apuñalado en calles de la colonia Zootecnia.

El hecho sucedió en la calle 132 y Zootecnia en la mencionada colonia en donde vecinos reportaron que el hombre se encintraba en una discusión con una persona, minutos después el sujeto se encontraba tirado en la cinta asfáltica.

Vecinos reportaron el hecho al 911, al lugar arribaron policías municipales y corroboraron el hecho, asimismo pidieron el apoyo de una ambulancia, paramédicos realizaron la revisión pero la víctima ya no contaba con signos vitales.

El hombre fue identificado como Edgar Morales de 25 años de edad, en el lugar se llevó a cabo una fuerte movilización en la cual elementos de Fiscalía General del Estado, criminalistica y Guardia Nacional con el fin de dar con el presunto responsable y comenzar con la investigación.