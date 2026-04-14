Respalda Bonilla a los Dorados en presentación del equipo que jugará en la Liga Mexicana de Beisbol

En el marco del arranque de la temporada número 100 de la Liga Mexicana de Béisbol, el alcalde Marco Bonilla participó en la presentación oficial de los Dorados de Chihuahua, celebrada en Palacio de Gobierno junto al Fiscal General del Estado, César Jauregui, el presidente del club, Anwar Elías, y el mánager Omar Rojas.

El alcalde destacó el orgullo e identidad que representan los Dorados para las y los chihuahuenses, y reconoció el regreso del equipo fortalecido con talento nacional e internacional como una señal de la solidez del béisbol en la capital.

Bonilla subrayó que el deporte es un pilar para el desarrollo social y reafirmó que el Gobierno Municipal seguirá trabajando de la mano con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada para impulsarlo como una herramienta para formar comunidad e inspirar a las nuevas generaciones, al reiterar su confianza en que el equipo que luchará por alcanzar la gloria en esta temporada.