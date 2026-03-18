Muere el empresario Enrique Salcido tras choque con el tren en La Cruz

Don Enrique Salcido, de 63 años de edad, falleció el martes en el municipio de La Cruz, luego de que la pick up en la que circulaba fuera embestida por el tren en el acceso a la comunidad de El Morieleño.

De acuerdo con reportes preliminares, el hombre circulaba en una camioneta Ford F-150 negra cuando intentó cruzar las vías.

La unidad fue lanzada contra unos mezquites y quedó severamente dañada. El conductor salió proyectado y perdió la vida en el lugar de manera instantánea.

Al sitio acudieron autoridades y cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el deceso. La zona fue asegurada en espera de personal de la Fiscalía para las diligencias correspondientes.