Muere conductor tras choque en Cuauhtémoc

Un fatal accidente vehicular sacudió la tarde de este miércoles 29 de abril la Carretera Estatal número 5, a la altura del kilómetro 13+100 del Corredor Comercial, dejando como saldo una persona sin vida y cuantiosos daños materiales, según información oficial de agentes de la Policía de Vialidad y Tránsito adscritos al Mando Único.

El percance ocurrió a las 14:41 horas, cuando un tractocamión Kenworth modelo 2016, que circulaba de sur a norte acoplado a un remolque tipo lowboy, se impactó violentamente contra una camioneta Volkswagen Amarok modelo 2018.

De acuerdo con el informe preliminar, la camioneta transitaba en el mismo sentido y, al llegar al punto señalado, se incorporó al carril derecho para después intentar girar a la izquierda sin la debida precaución. En ese momento fue embestida por el pesado vehículo. Tras el fuerte impacto, ambas unidades se proyectaron contra el muro de contención del camellón central, resultando también afectado el remolque del tractocamión.

Paramédicos trasladaron a los dos ocupantes de la camioneta a un hospital de la localidad; sin embargo, a las 16:20 horas se confirmó el fallecimiento del conductor debido a la gravedad de las lesiones. Su identidad permanece bajo resguardo conforme a los protocolos.

En el sitio también se registraron daños en infraestructura estatal, específicamente en el muro de contención. Las unidades involucradas fueron aseguradas y llevadas al corralón.

El conductor del tractocamión quedó a disposición de la Fiscalía de Zona Occidente, que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.