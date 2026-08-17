Movilización en Presidencia Municipal tras reporte de supuesta amenaza de bomba

La tarde de este lunes se registró una movilización de elementos de seguridad en las instalaciones de la Presidencia Municipal, luego de que se recibiera el reporte sobre una supuesta amenaza de bomba.

Ante la alerta, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) activaron el protocolo correspondiente y desplegaron al grupo K9 especializado para realizar una revisión en el inmueble.

Como medida preventiva, el personal que se encontraba en las instalaciones fue desalojado mientras los agentes efectuaban la inspección en las diferentes áreas.

Tras concluir la revisión, no fue localizado ningún artefacto explosivo ni objeto que representara riesgo para las personas, por lo que la situación quedó sin novedad y se descartó la presencia de algún peligro al interior del edificio.