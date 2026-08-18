Balean a hombre dentro de domicilio utilizado como “picadero” al norte

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó lesionado por arma de fuego durante la noche, luego de que dos sujetos arribaran a un domicilio ubicado en el cruce de las calles 3 de Octubre y Educación, en la colonia Insurgentes, al norte de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron al inmueble, señalado por vecinos como un lugar utilizado presuntamente como “picadero”, y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima. El hombre recibió impactos en las piernas y la cadera. En el sitio fueron localizados al menos cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Elementos de una célula de seguridad arribaron al lugar para resguardar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de recabar evidencias y continuar con las investigaciones correspondientes por este intento de homicidio. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de los responsables.