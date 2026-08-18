Árbol cae sobre vehículo estacionado en la colonia Campestre

Un árbol de tamaño considerable terminó por ceder y cayó sobre un vehículo Nissan March modelo 2014, color blanco, que se encontraba estacionado frente a una vivienda en la colonia Campestre, al norte de la ciudad de Chihuahua.

El incidente ocurrió durante la noche en el cruce de las calles Sierra La Cascada y Mirador, donde el árbol quedó encima de la unidad, provocando daños materiales y obstruyendo parcialmente el acceso al vehículo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y utilizaron una motosierra para seccionar el árbol y retirarlo, con el objetivo de liberar el automóvil. No se reportaron personas lesionadas, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales.