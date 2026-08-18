Loya vuelve a reunir a aspirantes-Confianza en la unidad y piso parejo-Presidencia del Congreso-UGRCH y la reapertura de la frontera

Mientras dos que tres aspirantes asumieron que el pachangón organizado por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, al recién nombrado coordinador político estatal del PAN, el alcalde Marco Bonilla, también llegó con “dedazo” incluido hacia el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, a quien la gobernadora Maru Campos le levantó la mano en señal de victoria, y al día siguiente ella misma confirmó que lo haría con cualquier aspirante y que serán las reglas del Comité Ejecutivo Nacional las que determinen al abanderado panista, ayer, mientras algunos suponían en la designación de facto, otros suspirantes reiteraron su lealtad y confianza hacia la Gobernadora en lo que respecta a esta carrera interna a la candidatura azul por la capital… y fue precisamente en otro evento de Loya: en la presentación de su libro “Centinela”. Ahí en Palacio de Gobierno, la jefa del Ejecutivo chihuahuense arribó flanqueada por el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez y por el titular de la JMAS, Alan Falomir, quienes desde más temprano declararon confiar en el piso parejo y en la búsqueda de la unidad por parte de la Góber. Así como llegaron, así se sentaron, cada uno a un lado de Maru mientras se llevaba a cabo la presentación del libro del jefe de la SSPE.

Y si bien la Gobernadora podrá tener a su favorito en la contienda interna por la añorada candidatura, una cosa ha quedado clara, la primer panista del estado dejará en manos de la dirigencia nacional que preside Jorge Romero el método de elección del candidato o candidata que los represente en las urnas en busca de retener la Alcaldía de la capital, además de que también quedó claro de que mientras algunos ya dieron por sentado quién será el abanderado, otros continúan firmes en poner al partido por encima de cualquier interés personal. Todavía queda tiempo y de aquí a entonces todo puede pasar, pero lo que no debe ocurrir, por el bien del PAN, es permitir que las ambiciones trunquen un proyecto político y social que los panistas, de la mano de Maru Campos, iniciaron desde el 2016.

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Así que mientras en la presentación del libro del titular de la SSPE, Gilberto Loya, coincidieron tres de los aspirantes a la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal: Santiago de la Peña, Alfredo Chávez y Alan Falomir, quien no acudió por ser invitada especial al informe de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, es la legisladora federal Manque Granados, la cual viajó a la Ciudad de México para acompañar a sus colegas panistas que estuvieron presentes en el informe de López Rabadán, misma que está por entregar la estafeta de la Presidencia de San Lázaro, con eso de que ya el 1 de septiembre inicia un nuevo periodo ordinario de sesiones que se vislumbra más que convulso debido a que se tratará de un año electoral, y en donde lo que más necesitan los diputados opositores, es unión para hacer frente a la mayoría que tienen sus homólogos de la 4T.

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Ya que andamos con temas legislativos, próximos periodos ordinarios y presidencias, los que todavía barajan nombres para presidir el Congreso del Estado son los coordinadores de las diversas fuerzas políticas que lo integran, pero lo que sí es un hecho es que será una mujer. Así lo confirmaron ya los coordinadores de las bancadas del PAN y del PRI, Alfredo Chávez y Arturo Medina, por lo que esta semana será crucial para determinar quién será la sucesora del priista Memo Ramírez, cuyo trabajo al frente del Poder Legislativo ha sido reconocido por sus colegas, al haber priorizado lo institucional por encima de lo partidista, a diferencia de lo que ocurrió el primer año cuando la presidencia quedó en manos de la morenista Elizabeth Guzmán. El nombre que más suena sigue siendo el de la diputada panista Joss Vega, quien por cierto la semana pasada se declaró lista en caso de que sea ella la ungida, así que ya nada más falta que los acuerdo se concreten, pues en el caso de la Junta de Coordinación Política, es un hecho que quien la presidirá es el líder de la bancada tricolor, Arturo Medina.

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Por primera vez en la historia del Poder Judicial del Estado, ayer la presidenta del Órgano de Administración Judicial, Karla Esmeralda Reyes, presentó su informe de actividades al frente del OAJ, el cual fue creado a raíz de la reforma judicial que entró en vigor el año pasado. Es así que ante el Pleno del PJE y con la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera y el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Paco Acosta, así como el resto de magistrados, Reyes Orozco presentó y entregó el informe de lo realizado desde que asumió la presidencia del OAJ, además de anunciar la construcción de un nuevo complejo de oficinas en Parral, luego de que en días pasados, allá en el Distrito Hidalgo se quedaran sin Salas Regionales debido a una reestructuración que en su momento, los detractores calificaron de centralismo judicial, pero como la estrategia ya está volviendo a su cauce, ayer la presidenta del Órgano encargado de la distribución de los recursos dejó en claro que la Capital del Mundo será prioritaria para lo que se viene en este segundo año al frente del OAJ.

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A unos días de que comience la reapertura gradual de la frontera de los Estados Unidos a la exportación de ganado en pie procedente de Sonora y Chihuahua, el que después de recibir el jueves a la gobernadora Maru Campos en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua para fortalecer la estrategia zoosanitaria en contra del gusano barrenador, emprendió una gira por el vecino estado de Texas es el presidente de la UGRCH, Álvaro Bustillos, quien viajó a Amarillo para participar en el Feeding Quality Forum, en donde se presentaron temas respecto a la industria ganadera y a su impacto en ambos lados de la frontera, además de que también estuvo en El Paso con empresarios dedicados a la filantropía que también tienen impacto en este lado del Río Bravo.