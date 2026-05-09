Movilización en colonia Paseos de Chihuahua; tres detenidos, droga y armas aseguradas

Esta mañana elementos de la Policía municipal del distrito Colón y Villa lograron la detención de tres personas de aproximadamente 20 a 25 años de edad a quienes les lograron asegurar un vehículo Nissan Altima de color blanco, armas cortas y largas, así como una cantidad considerable de droga de la Colonia Paseos de Chihuahua.

Lo anterior ocurrió luego de que vecinos reportarán haber escuchado detonaciones de proyectil de arma de fuego los agentes municipales llegaron las inmediaciones del cruce de la calle paseos de Ahumada y paseos de Camargo de la mencionada colonia donde tuvieron a la vista a los sujetos que intentaban escapar por las azoteas de los domicilios contiguos la autoridad logró la detención de los mismos a quienes llevaron a las instalaciones de la comandancia Norte con todo lo asegurado para presentarlos con la autoridad correspondiente.