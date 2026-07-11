Moviliza reporte de incendio; hallan a hombre intoxicado causando destrozos en local abandonado

Una fuerte movilización de elementos de la Policía Municipal se registró la tarde de este sábado en un local comercial abandonado donde anteriormente operaba un restaurante Vips, ubicado en el estacionamiento frente a Sam’s Club, sobre el Periférico de la Juventud.

El despliegue ocurrió luego de que se reportara un presunto incendio en el inmueble. Sin embargo, al arribar al lugar, los agentes descartaron que existiera fuego y localizaron en el interior a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien presuntamente se encontraba intoxicado y ocasionando destrozos en el establecimiento.

Los policías procedieron a controlar la situación y detener al individuo, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

El incidente no dejó personas lesionadas ni se reportaron daños por incendio, únicamente los desperfectos ocasionados al interior del local abandonado.