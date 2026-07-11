Respaldo femenino llena el Lago Di Como en encuentro con Santiago De la Peña

En un ambiente de entusiasmo y con una expectativa de asistencia superior a las dos mil personas, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, encabezó este sábado el encuentro con mujeres chihuahuenses realizado en el salón Lago Di Como, donde destacó la importancia de escuchar sus inquietudes y construir proyectos con base en resultados. Este evento reunió a más de 2,600 y se conectaron a la transmisión en vivo 3,100 espectadores.

Previo al evento, De la Peña aseguró sentirse motivado por la respuesta de las asistentes y afirmó que este tipo de encuentros buscan fortalecer el diálogo con la ciudadanía, particularmente con las mujeres del estado.

“Se trata de escuchar a las mujeres de Chihuahua. Yo realmente estoy muy entusiasmado por la buena respuesta. He escuchado por ahí en redes algunas críticas, pero se trata de construir, no destruir, y que cada paso que vayamos dando esté avalado por nuestros hechos y nuestra historia de vida”, expresó.

El funcionario señaló que percibe una gran energía entre las participantes, lo que, dijo, lo llena de optimismo.

“La verdad es que siento la energía de las mujeres de aquí de Chihuahua, entonces estoy muy contento”, comentó.

Respecto a la convocatoria, explicó que el salón principal fue acondicionado para recibir aproximadamente 2 mil personas en el formato elegido por los organizadores, quienes optaron por aprovechar al máximo la capacidad del recinto.

Asimismo, informó que se habilitó un salón anexo para atender una posible asistencia mayor a la prevista.

“Este salón tiene un aforo de 2 mil personas; se pretende aprovechar su capacidad total. Además, se dispuso de un salón anexo por si somos rebasados. Inicialmente se contemplaba una pista de baile al interior del inmueble, pero eso reducía la capacidad prácticamente a la mitad, por lo que se decidió privilegiar el espacio para las asistentes”, explicó.

El encuentro reunió a mujeres de distintos sectores, quienes participaron en un espacio de diálogo en el que se abordaron temas relacionados con el desarrollo y la participación de las mujeres en la vida pública de Chihuahua.