Recibe Marco Bonilla a Jinetes de Cabalgata Villista procedentes de Juárez

La mañana de este sábado 11 de junio, el alcalde Marco Bonilla acompañado de jinetes de la capital, recibieron al contingente proveniente de Ciudad Juárez que participa en la Cabalgata Villista y colocaron en el Obelisco de la Batalla de Sacramento, una ofrenda floral en honor a los combatientes que lucharon por la defensa del país contra la invasión yanki.

Justo en el cruce de la caseta de Sacramento, Marco Bonilla recibió la Bandera de México a la cual juró proteger y defender para luego cabalgar al Obelisco dedicado a la Batalla de Sacramento, donde expresó su reconocimiento a los personajes ilustres e históricos de Chihuahua que han defendido a su tierra.

Cabe recordar que la Cabalgata Villista es considerada la quinta más grande del mundo debido a los 600 kilómetros que recorre, además de ser también una de las que tiene mayor participación; para este año, se espera una participación de más de 8 mil jinetes que se irán sumando durante el recorrido.